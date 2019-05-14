Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Söz konusu dönemde Romanya’daki iştiraki Total Soft’un net satış gelirleri yüzde 55 artarken, brüt kârlılığı yüzde 45’ten yüzde 49’a çıktı. İlk çeyrek finansal sonuçları değerlendiren Logo Yazılım İcra Kurulu Başkanı M. Buğra Koyuncu “Bu performans hem Türkiye operasyonlarımızdaki hem de Romanya’da iştirakimiz Total Soft’un yerel ve yurt dışı satışlarındaki büyümeden kaynaklanıyor. Bölgesel güç olma yolunda ilerlerken en önemli desteklerimizden biri de uzun yıllardır AR-GE’ye verdiğimiz önem. Bu dönemde de AR-GE yatırımlarımızı sürdürdük ve Romanya’daki iştirakimizin AR-GE yatırımlarıyla birlikte faturalanan gelirlerimizin %35’ini bu alana ayırdık” diye konuştu.