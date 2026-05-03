Eintracht Frankfurt’ta Albert Riera krizi büyüyor. Hamburg yenilgisi sonrası hem sahadaki istikrarsız sonuçlar hem de basın toplantısındaki sert çıkışlar İspanyol teknik adamın geleceğini tartışmaya açarken, sportif direktör Markus Krösche’nin “bu performansla Avrupa zor” sözleri ayrılık ihtimalini güçlendirdi.

Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'ta geçtiğimiz şubat ayında göreve getirilen teknik direktör Albert Riera'nın kulüpteki geleceği tartışılmaya başlandı. Takımın başında çıktığı 12 resmi müsabakada 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik bir performans sergileyen 44 yaşındaki İspanyol çalıştırıcı, ligde alınan son Hamburg mağlubiyetinin ardından spor kamuoyunun gündemine oturdu. Geçmiş dönemlerde Galatasaray forması giyen ve sarı-kırmızılı kulüpte yardımcı antrenörlük görevinde de bulunan Riera'nın, saha içi sonuçların yanı sıra oyuncular ve basın mensuplarıyla yaşadığı diyalogların yönetim cephesinde rahatsızlığa sebep olduğu iddia ediliyor.

Albert Riera

SPORTİF DİREKTÖRDEN AVRUPA KUPALARI UYARISI

Hamburg karşısında alınan yenilginin ardından açıklamalarda bulunan Eintracht Frankfurt Sportif Direktörü Markus Krösche, takımın oyun kurgusundan ve sahaya yansıtılan futboldan memnun olmadığını ifade etti. Oyundaki hatalara ve agresif tutuma dikkat çeken Krösche, "Dürüst olmak gerekirse; eğer bu tür hatalar yaparsak ve bu tür performanslar sergilersek, Avrupa kupalarına katılma mücadelesinde hiçbir şansımız kalmaz" değerlendirmesinde bulundu.

Krösche, teknik direktör Albert Riera'nın kulüpteki geleceği ve gelecek sezon takımın başında olup olmayacağı yönündeki sorulara ise doğrudan cevapvermekten kaçındı. Odak noktasının saha içi sonuçlar olması gerektiğini belirten Krösche, "Bugünkü mesele teknik direktör değil. Sonuçta önemli olan takımın performansı. Ve bu sezon, özellikle bu kadar önemli maçlarda performansları yeterli olmadı. Bugünkü performanstan bahsedelim, yeterince iyi değildi" şeklinde konuştu. Alman basınında bu açıklamalar, yönetimin teknik heyet değişikliğini gündemine aldığı yönünde yorumlandı.

Albert Riera

MAÇ ÖNCESİ BASIN TOPLANTISINDA TANSİYON YÜKSELDİ

Saha sonuçlarının getirdiği baskının yanı sıra, Albert Riera'nın Hamburg karşılaşması öncesi cuma günü düzenlediği basın toplantısındaki tutumu da tartışma konusu oldu. Taktiksel yaklaşımla ilgili gelen bir soruya "Kazanmak. Gazetecilerle taktik tartışmam" şeklinde kısa bir cevap veren Riera, takımın santrforu Jonathan Burkardt ile arasında kriz olduğu yönündeki haberleri ise kesin bir dille yalanlayarak bu iddiaları "tamamen saçmalık" olarak nitelendirdi.

Toplantının ilerleyen bölümlerinde basın mensuplarına yönelik sert ifadeler kullanan İspanyol teknik adam, kulüp çevresinde asılsız haberler üretildiğini savundu. Riera, açıklamalarını şu sözlerle tamamladı: "Burada bir barda ya da sirkte değiliz. Burası ciddi bir futbol kulübü. Bu binanın etrafında zehir var ama içinde yok. Oyuncularla harika bir ilişkimiz var. Bir şeyler yazmak sizin işiniz ama yalanları kabul etmeyeceğim. Ben bir kukla değilim. Ben bir antrenörüm. Saygı talep ediyorum. Taraftarlar gerçeği duymayı hak ediyor."

Haberle İlgili Daha Fazlası