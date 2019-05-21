Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer TEMÜR İSTANBUL

Akıllı telefon pazarında Huawei depremi yaşanıyor. Google, Çinli teknoloji şirketi Huawei’nin ABD tarafından kara listeye alınmasının ardından, Huawei kullanıcılarının Google Play’e erişimini askıya aldı. Google’ın aldığı karar şimdilik Huawei telefonuna sahip olan kişileri etkilemiyor. Ancak Android işletim sisteminin güncellemesi yapıldığında Huawei kullanıcılarının yeni sisteme erişimi olmayacak. Yeni telefonlarda ise Google Play Store ile Haritalar, Youtube ve Gmail gibi önemli uygulamalara erişim mümkün olmayacak. Google’ın yanı sıra Intel, Broadcom, Qualcomm ve Xilinx gibi ABD’li dev teknoloji şirketleri de Huawei’yle olan ilişkilerini dondurdukları ve bu şirkete ürün satmayacaklarını açıkladı.



ÇİN TEHDİT ETTİ: BEKLEYİN VE GÖRÜN

Huawei, Google’ın Android platformunu kullanan dünya genelindeki en büyük ikinci telefon üreticisi konumunda. Çin’de zaten Google uygulamaları yasak olduğu için bu durumdan etkilenmiyor. Ancak Huawei’nin satışlarının ciddi anlamda darbe yemesi bekleniyor.

Google’ın kararının ardından açıklama yapan Huawei ise kendi işletim sistemi için çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Yapılan açıklamada “Huawei, bütün dünyada bugüne kadar satılan ve hâlihazırda stokta bulunan tüm Huawei ve Honor akıllı telefon ve tablet ürünleri için kullanıcılarına güvenlik güncellemeleri ve satış sonrası hizmetler sunmaya devam edecektir. Dünya çapında tüm kullanıcılara en iyi deneyimi sunmak amacıyla güvenli ve sürdürülebilir bir ekosistem kurmaya devam edeceğiz” denildi. Çin Dışişleri Bakanlığı da ABD’nin Google hamlesine karşı tedbir alacağını belirterek ‘Bekleyin ve görün’ uyarısında bulundu.



YA toplu MİSİLLEME GELİRSE?

Çin’in tehdidi sonrası işler karışabilir. Küresel akıllı telefon pazarındaki en büyük 10 akıllı telefon üreticisinden 7’si Çinli firmadan oluşuyor. Huawei’nin ardından, diğer Çinli üreticiler Xiaomi, Vivo ve Oppo da önemli oyuncular arasında kendine yer açmış durumda. Bu dört büyük Çinli telefon üreticisinin bu yılın ilk üç ayında sattığı cihazların toplam Android pazarındaki payı yüzde 47’yi aşıyor. Çin’in hükümetinin kararıyla bu firmaların Huawei’nin yazılımını kullanmaya başlaması durumunda dünya genelinde yüzde 85’lik bir payı bulunan Google’un gelir kaybına uğraması ise kaçınılmaz.

Apple’ı sollayarak ikinci olmuştu

IDC’nin verilerine göre 2019 yılının ilk çeyreğinde dünya genelinde satılan toplam 311 milyon adetlik telefonu satıldı. Verilere göre 72 milyonu Samsung, 59 milyonu Huawei ve 36 milyonu ise Apple’dan geldi. Çinli Huawei yüzde 19 pazar payı ile Apple’ı da geçer dünyada ikinciliğe yükseldi. Ancak yeni modellerin satışının azalmasıyla Huawei’nin zirve yürüyüşü son bulabilir.

Türk kullanıcıları etkileyecek

Türkiye’deki Huawei kullanıcıları da karardan olumsuz etkilenecek. Mevcut cihazı olanlar bundan böyle güncelleme yapamayacak. Ayrıca Android işletim sisteminin en son sürümünden mahrum kalacaklar. Yeni cihaz almak isteyenler ise zaten cihazlarını telefonlarını bile kullanamayacak.