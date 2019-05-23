Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Google, Huawei’nin yeni amiral gemisi Mate 20’nin Android Q programından çıkarıldığını açıklarken Microsoft da Huawei Matebook X Pro ve Huawei MateBook D dizüstü bilgisayarlarının internet üzerinden satışını durdurdu. Huawei’yi “batırma” operasyonu ABD dışına da sıçradı. Tüm mobil işlemci lisanlarının sahibi ARM, Huawei ile anlaşmaları kapattı. Huawei, kendi Kirin işlemcilerini üretebilmek için ARM’a mimari lisansı kullanım bedeli ödüyor. Bu lisanslar olmadan işlemci de üretemeyecek olan Huawei, kendi alt firması HiSilicon’un kapılarını kapatmak zorunda kalacak.