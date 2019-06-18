Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz haftalarda ABD merkezli şirketlerinin "ulusal güvenlik tehdidi teşkil eden" ülkelerden telekomünikasyon ürünleri almasını engelleyen kararnameyi imzalamasının ardından Google, dün Çin merkezli Huawei ile işbirliğini sınırlandırdı.

Daha sonra ise ABD Ticaret Bakanlığı, kara listedeki Huawei'ye uygulanan ticari kısıtlamaların bazılarını 90 günlüğüne askıya aldığını açıkladı.

Söz konusu karar Huawei'nin mevcut akıllı telefonlarının ve tabletlerinin güncellenmesi için gerekli Amerikan yapımı ürünlerin alınmasına 90 gün için izin veriyor. Ancak Huawei, yeni ürün üretmek için lisans onayı olmadan ABD yapımı ürünleri alamayacak.

Kuşkusuz karar Huawei'yi ciddi oranda etkileyecek. Peki Huawei'in bu krizden kaybı ne olacak?

Bloomberg'in iddiası şirketin CEO'su tarafından yapılan açıklama sonrası bir kez daha gündeme geldi.

Zira Huawei'nin CEO'su Ren Zhengfei Google'ın kararı sonrası bu yıl 30 milyar dolara yakın bir kayıp beklediklerini açıkladı.

Ren Zhengfei'in şirketin Shenzhen'deki merkezinde yaptığı açıklama küresel telefon satışlarında yüzde 40'lık bir düşüş beklediğini gözler önüne seriyor.

Geçtiğimiz dönemde küresel telefon satışında Apple'ı geride bırakan Huawei ikincilik koltuğuna oturmuştu.

Görünen o ki bir süredir Samsung'u geride bırakma hedefini dile getiren Huawei bu yılın sonunda ikincilik koltuğundan da olabilir.