Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Microsoft'un CEO'su Satya Nadella aldığı ikramiye ile gündemde. Yıllık maaşı 2,3 milyon dolar olan Satya Nadella, maaşının neredeyse 19 katı tutarında ikamiye aldı.



Nadella'ya bu yıl maaşına ek olarak şirketin hisse senedi performansına endeksli olarak 42,9 milyon dolar prim ödendiği açıklandı.



ABD merkezli teknoloji devinin hisseleri, şirketin kâr payı ödemelerini artırması ve 40 milyar dolarlık kendi hissesini alma kararının ardından Eylül ayında tüm zamanların en yüksek değerine ulaşmıştı.

Nadella, 2014 yılında 84 milyon dolarlık primle gündeme gelmişti. Nadella, geçen yıl 25,8 milyon dolar almıştı.