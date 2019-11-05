Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

İş birliğiyle kapsamında Kızılay’a düzenli aralıklarla bağışta bulunmak isteyen Türk Telekom kullanıcıları tek bir SMS göndererek 10 TL bağışta bulunabilecek. Bağış miktarı her ay otomatik olarak faturaya eklenecek ya da abonenin bakiyesinden düşülecek. Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, Kızılay Haftası’nda önemli bir çalışma gerçekleştirdiklerini hatırlatarak “Kızılay aracılığıyla yapılan yardımların sürekliliğini ve etkisini artırmayı hedefliyoruz. Böylesi önemli bir dernek ile manevi değeri bu kadar yüksek bir iş birliği içinde olmak büyük bir gurur ve mutluluk kaynağı” dedi.