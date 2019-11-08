Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Pek çok yeteneğe sahip olan Alisa; yol ve trafik durumu, adres ve mekân bilgisi söylemenin ya da rota oluşturmanın yanı sıra, hava durumu ve tarih bilgisi de verebiliyor. Rusçadan sonra ilk defa Türkçe öğrenen Alisa’ya ile sohbet etmek de mümkün. Kullanıcılar Yandex Yandex Türkiye Ülke Müdürü Onur Karahayıt, Türkiye’de 2013’ten bu yana hizmet verdiklerini belirterek “Geldiğimiz noktada ayda 4,5 milyon kullanıcı Yandex Navigasyon’u kullanıyor. Alisa, bu yıl yaptığımız en önemli yeniliklerden biri oldu. Alisa, Rusçadan sonra Türkçe öğrendi. Yandex’in Akıllı Asistan Alisa için yaptığı yatırımda Türkiye’ye öncelik vermesi, bu pazara verdiği değerin bir başka önemli örneği oldu” dedi.

Yandex Yapay Zekâ ve Araştırma Direktörü Mikhail Bilenko da şunları söyledi: Çok büyük veri setleri ile öğretilmiş derin sinir ağları (deep neural networks) kullanılarak geliştirilen Alisa ile kullanıcılar, başka bir insanla kurdukları ilişkinin benzerini kurabiliyor. Alisa sadece söyleneni değil, söylenenin arkasındaki manayı da çözebilen bir yeteneğe sahip. Alisa’ya ‘Beni en yakın kahveciye götür müsün?’ gibi bir soru sorduğunuzda size en yakındaki uygun kahveciyi öneriyor. Eğer kullanıcı ‘Hadi gidelim’ derse de Alisa ona en hızlı rotayı çiziyor. Sohbet modu sayesinde navigasyon deneyimini de çok daha kişisel hâle getirerek, kullanıcıyı daha yakın hissettiriyor. Diğer birçok akıllı asistanda olduğu gibi, Alisa önceden belirlenmiş yanıtlara bağlı kalmıyor. Aynı soruya birbirinden farklı cevaplar vererek, kullanıcıyı hem şaşırtabiliyor hem de sohbeti daha keyifli hâle getirebiliyor.