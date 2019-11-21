Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan WhatsApp bu sefer platforma entegre ettiği yeni özelliği ile değil kullanıcılarının pek de hoşuna gitmeyecek bir haber ile gündemde. Neowin'de yer alan habere göre, 1.5 milyar aktif kullanıcısı bulunan WhatsApp, Windows işletim sistemli telefonlara olan desteğini sonlandırıyor.

WhatsApp'ın bu kararı ile kullanıcılar eski WhatsApp sürümlerini Windows mobil işletim sistemine sahip olan akıllı telefonlarında kullanmaya devam edebilecek olsa da 16 Aralık’tan itibaren herhangi bir indirme ve güncelleme yapamayacak.