Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Cihazın ön tarafından 16 MP’lik bir pop-up kamera bulunurken, arka tarafta 48 MP yapay zekâlı ana kamera, 8 MP süper geniş açılı kamera ve 2 MP’lik derinlik kamera yer alıyor. 128 GB depolama alanına ve 4 GB RAM’e sahip Honor 9X, 4000 mAH bataryasıyla gün boyu pil ömrü sağlıyor.

Honor 9X, bugün ön sipariş ile Hepsiburada, Trendyol ve n11’de 2.699 TL fiyat etiketiyle satışta olacak. Ön sipariş kapsamında Hepsiburada’dan Honor 9X Special Edition alanlar Honor Band 5 akıllı bileklik ve 100 TL hediye çekinin de sahibi olacak. Trendyol ve n11’den ürünü satın alanlara ise Honor Band 5 akıllı bileklik ve Honor Mini Bluetooth Hoparlör hediye edilecek. Ön siparişin ardından ise HONOR 9X, Special Edition kutusuyla birlikte Vatan Bilgisayar, Vodafone Online Mağaza ve Vodafone Yanımda uygulamasında satışa sunulacak.