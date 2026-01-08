ABD Başkanı Donald Trump'ın Danimarka'ya bağlı özerk bölge Grönland'ı satın alma isteği, uluslararası siyaset gündemine taşınırken, sosyal medya kullanıcıları bu jeopolitik bilmeceye "kraliyet usulü" bir çözüm buldu. Trump'ın oğlu Barron Trump ile Danimarka Prensesi Isabella'nın evliliğini öneren viral paylaşımlar, Grönland'ın ABD'ye "çeyiz" olarak verilmesi fikrini ortaya attı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Danimarka'ya bağlı özerk bölge Grönland'ı satın alma arzusunun neden olduğu diplomatik gerilime sosyal medyadan mizahi bir çözüm önerisi geldi. Dünya genelinde viral olan paylaşımlar, Trump'ın oğlu Barron Trump ile Danimarka Prensesi Isabella'nın evlenmesini ve Grönland'ın ABD'ye çeyiz olarak verilmesini öne sürerek uluslararası siyaseti internet mizahıyla harmanladı.

"DANİMARKA GRÖNLAND'İ ÇEYİZ OLARAK VERSİN"

ABD ve Danimarka arasındaki gergin duruma rağmen internet, siyaseti bir kez daha mizahla buluşturdu. Donald Trump'ın stratejik konuma sahip Grönland'a yönelik artan ilgisi ve "Ulusal güvenliğimiz açısından Grönland'a ihtiyacımız var" açıklaması, sosyal medyada bir trend başlattı. Binlerce sosyal medya kullanıcısı, 19 yaşındaki Barron Trump ile 18 yaşındaki Prenses Isabella'yı birbirine yakıştırarak, "İki genç evlensin, Danimarka Grönland'ı çeyiz olarak ABD'ye versin" önerisini gündeme getirdi.

PRENSES İSABELLA KİMDİR?

Paylaşımların odağına oturan Danimarka Prensesi Isabella, Kral Frederik X ve Kraliçe Mary’nin ikinci çocuğu ve büyük kızı. Kraliçe Margrethe II'nin en büyük torunu olan Isabella, ağabeyi Veliaht Prens Christian'dan sonra Danimarka taht sıralamasında ikinci sırada bulunuyor. Aynı zamanda 1946'dan bu yana Danimarka kraliyet ailesine doğan ilk kız çocuğu olmasıyla da tarihi bir öneme sahip.

GRÖLAND’DE GERİLİM TIRMANIYOR

Öte yandan Trump yönetimi, Rusya ve Çin'in bölgedeki varlığını artırdığını savunarak Grönland üzerindeki kontrolün "Batı'nın daha geniş çıkarlarına" hizmet edeceğini belirtmişti. Ancak, Danimarka'ya bağlı özerk bölge Grönland, egemenliğin devredilmesi de dahil olmak üzere ABD'den gelen önceki yaklaşımları kesin bir dille reddetmişti. Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, geçtiğimiz günlerde ABD'nin bir NATO müttefikine askeri saldırı kararı alması halinde her şeyin sona ereceğini belirterek Trump'ın söylemlerini sert bir dille eleştirmişti.

