ATA AÖF öğrencilerinin merakla beklediği final sınavlarına ilişkin takvim netleşti. Sınavlara kısa süre kala giriş belgelerinin nasıl alacağı final sınavı oturum tarihleri ve saatleri araştırılıyor.

Açıköğretim programlarında öğrenim gören binlerce öğrenci, dönem sonu sınavları öncesinde sınav giriş belgeleri ve sınav saatlerine odaklandı. 2025-2026 eğitim öğretim yılı güz dönemi kapsamında yapılacak ATA AÖF final sınavları öncesinde, sınav yerleri ve oturum bilgileri öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor.

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

ATA AÖF final sınavlarına katılacak öğrencilerin sınav günü yanında bulundurması gereken en önemli belgelerden biri sınav giriş belgesi. Sınav giriş belgeleri, öğrenci bilgi sistemi üzerinden erişime açılırken, belgede sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri yer alıyor.

Öğrenciler, sınav giriş belgelerine Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden T.C. kimlik numarası ve kişisel şifreleriyle giriş yaparak ulaşabiliyor.

ATA AÖF FİNAL SINAVLARI TARİHLERİ VE SAATLERİ

1. Oturum 10 Ocak 2026 09:30

2.Oturum 10 Ocak 2026 14:00

3.Oturum 11 Ocak 2026 09:30

