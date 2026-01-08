Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2025-2026 eğitim öğretim yılı 2. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri başladı. Açık Öğretim Lisesine yeni kayıt işlemleri e-Devlet kapısı üzerinden de yapılabilecek.

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2025-2026 eğitim öğretim yılı 2. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme ilanı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlandı. Örgün ortaöğretim kurumlarında 2025-2026 eğitim öğretim yılında e-Okul sisteminde aktif kaydı OLMAYAN öğrenciler 08 Ocak 2026 tarihinden - 27 Ocak 2026 tarihi mesai bitimine kadar, halk eğitimi merkezi müdürlüklerine başvurarak yeni kayıt işlemlerini yaptırabilecekler.

Örgün ortaöğretim kurumlarında 2025-2026 eğitim öğretim yılında e-Okul sisteminde aktif kaydı OLAN öğrencilerin kaydı ise Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü tarafından e-Okulda 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem dönem atlatma işlemlerinin tamamlandığı tarihten - 2 Şubat 2026 tarihi mesai bitimine kadar, halk eğitimi merkezi müdürlüklerine başvurarak yeni kayıt işlemlerini yaptırabilecekler.

Örgün ortaöğretim kurumlarında 2025-2026 eğitim öğretim yılında e-Okul sisteminde aktif kaydı olan öğrencilerden Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre Açık Öğretim Lisesine geçiş hakkı olup, Açık Öğretim Lisesine geçiş yapmak isteyenlerden

-Örgün ortaöğretim kurumlarında okuma hakkını kaybeden,

-Sınıf tekrarına kalanlardan, bu Yönetmeliğin 59 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hükümlerine göre öğrenim hakkı devam eden,

-Ortaokul veya imam-hatip ortaokulu mezunu olup tercih yapmadığı için veya tercih yaptığı hâlde ya da herhangi bir nedenle örgün ortaöğretim kurumuna yerleşmemiş olan,

-Dokuzuncu sınıfta özürsüz devamsızlık hakkını dolduranlar,

doğrudan halk eğitimi merkezlerine müracaat etmeleri gerekmektedir.



AÖL 2.dönem kayıt yenileme başladı

AÖL KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Açık Öğretim Lisesine kayıt şartlarını taşıyan; e-Okul, Açık Öğretim Ortaokulu ve Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sisteminde öğrenim bilgileri bulunan 18 yaşını doldurmuş vatandaşlarımız yeni kayıt ücretini yatırdıktan sonra isterlerse halk eğitimi merkezi müdürlüklerine başvuru yapmadan https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresindeki e-Devlet girişi üzerinden yeni kayıt işlemlerini gerçekleştirdikten sonra ders seçimini yapabilirler.

Sınavlara fotoğraflı sınav giriş belgesi ile girileceğinden kayıt işlemini e-Devlet üzerinden gerçekleştiren vatandaşlarımız katılacağı sınavdan önceki iş gününe kadar halk eğitimi merkezi müdürlüklerine başvurarak fotoğraflarını yükletmeleri gerekmektedir.

18 yaşını doldurmamış öğrenciler ise velileri ile birlikte halk eğitimi merkezine başvurarak yeni kayıt işlemlerini yaptırabilecektir.

Yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri için öğrenciler, 750 (yediyüzelli)TL sınav katılım ücretini MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi hesabına https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartı veya T.C. Ziraat Bankası AŞ, Türkiye Vakıflar Bankası TAO ve Türkiye Halk Bankası AŞ'nin ATM, mobil bankacılık ya da internet bankacılığı hizmetleri üzerinden yatıracaktır.

Yeni kayıt ve Kayıt yenileme kılavuzunda belirtilen ücret muafiyeti kapsamında olup durumunu belgelendiren öğrencilerden yeni kayıt ve kayıt yenileme ücreti alınmayacaktır.

KAYIT YENİLEME TARİHLERİ

2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. Döneminde öğrencilik durumu "Kayıt Yenilememiş" veya "Beklemeli" olan öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri 08 Ocak 2026 tarihinden 02 Şubat 2026 tarihi mesai bitimine kadar yapılabilecektir.

2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. döneminde öğrencilik durumu "Aktif" olan öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri birinci dönem sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten 02 Şubat 2026 tarihi mesai bitimine kadar yapılabilecektir.

Ücret muafiyeti kapsamında olan öğrenciler kayıt yenileme işlemleri için 444 0 632 Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi (MEBİM) ya da halk eğitimi merkezi müdürlükleri ile iletişime geçerek kayıt yenileme taleplerini iletmeleri, sistem üzerinde güncellenmesi gereken raporlarını sunmaları, Engelli Sınav Hizmetleri bilgilerini kontrol ederek kayıt yenileme işlemlerinin tamamlandığını teyit etmeleri gerekmektedir.

