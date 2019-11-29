Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

6,1-inç HD+ ekrana sahip olan K40S, Android 9.0 Pie işletim sistemi ile geliyor. PDAF’lı 13 MP ve Süper Geniş Açılı 5 MP olmak üzere iki arka kameraya sahip olan LG K40S’in ön tarafında ise 13 MP’lik selfie kamerası bulunuyor. PDAF özelliği ile oto fokus teknolojisi sunan LG K40S, yapay zekâ özelliği sayesinde çekilen objeleri tanıyıp 8 ayrı çekim modundan birini önererek en iyi görüntüyü yakalamaya yardımcı oluyor. Google Asistan, Google Lens, Crop Shot, Link Shot özellikleriyle dikkat çeken LG K40S’in fiyatı ise 1.499 lira.