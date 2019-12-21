Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Türkiye son bir haftadır Google’ın Türkiye’ye uyguladığı Android yasağını konuşuyor. Rekabet Kurumu tarafından kesilen 93 milyon liralık cezayı ödememek için Türkiye’yi tehdit eden firma, dijital servisleriyle âdeta tekel gibi hareket ederken Google’a alternatif olabilecek birçok yerli dijital servis ve hizmetler ise daha doğmadan ölüyor. Google ve Yandex’in haritalar servisine karşılık yerlisini geliştiren Türk firması Başarsoft kullanıcıların ilgisizliği yüzünden yerli harita servisini Google Play ve App Store’dan kaldırmak zorunda kaldı.

Başarsoft CEO’su ve aynı zamanda Yazılım Sanayicileri Derneği (YASAD) üyesi olan Alim Küçükpehlivan, Başar Trafik adını verdikleri konum tabanlı yerli navigasyon sistemi ile kullanıcılara bir çok ilki sunduklarını belirterek “Uygulama üzerinden insanlar birbirine mesaj gönderebiliyordu. Yolda kaza olduğunda sadece oradan geçenlere bildirim veriyordu. Benzin istasyonuna gelen indirim teklifinde bulunuyordu. Maalesef yeterince tanıtım olmadığı için rakiplerimizle rekabet edemedik. Kullanıcılar da yabancıyı tercih edince Google Store ve App Store’dan çıkarmak zorunda kaldık” diye konuştu. Küçükpehlivan, geçtiğimiz yıl bir GSM operatörüyle haritalar servisini yeniden uygulamaya almak istediklerini ancak firmadaki yönetim değişikliği sebebiyle yine hayata geçiremediklerini bildirdi.

KAMU, ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMIYOR

Yerli desteklenmesi konusunda kamunun üzerine düşen görevi yapmadığını dile getiren Küçükpehlivan şunları kaydetti: Yerli yazılımı ilk önce Türkiye’de sonra da dünyada önünü açmak lazım. Bunun için devletin desteği şart. Ancak kamu kurumları üzerine düşen görev yapmıyor. Kanuna göre kamu kurumları alımların yüzde 15’ini bizden yapmak zorunda. Pahalı dahi olsak. Ama ihalelerde şartları öyle ağırlaştırıyorlar ki, satış yapmanız mümkün olmuyor. Mesela 10 tane benzer iş şartı arıyor. Ya da yeni kurulmuş bir firmadan 50 milyon liralık ciro şartı arıyor. Sonrada gidip yabancı yazılıma beş katı para ödüyorlar. Peki soruyorum? siz kendi ülkenizdeki kuruma satış yapamazsanız yabancı alır mı? Çünkü yurt dışında yazılım ihracat etmek istediğinizde ‘Bu yazılım Türkiye’de kullanılıyor mu’ diye soruyorlar. O zaman yabancı almaktan vazgeçiyor.”

YAZILIM ENVANTERİMİZ YOK

Küçükpehlivan maalesef Türkiye’de yerli yazılım konusunda envanter bulunmadığını, bunun da sektörün gelişimi açısından dezavantaj oluşturduğunu söyledi. Küçükpehlivan “Türkiye’de yazılım firmalarının adı, kaç kişi çalıştırdığı biliniyor. Ancak hangi çözümlerini sunduğuna dair bir envanter yok. Ayrıca ihalelerde KOBİ’lerin desteklenmesi şart. İhalelerin çoğunu büyük şirketler ve ithalatçı firmalar alıyor. Yetişmiş eleman açığı da bir an önce giderilmeli” ifadelerini kullandı.

Google ile Rekabet Kurumu arasında yaşanan kavgaya da değinen Küçükpehlivan “Eninde sonunda bir uzlaşmaya varılacağını düşünüyorum. Teknoloji gelişmelerin dışında kalıp, yerli yazılıma dönelim demek de saçma olur. Yerli firmalarının kapasitelerini görüp onları destekleyerek yerli teknoloji kullanımını artırmalıyız” dedi.

Göktürk 2’de yerini aldı

Yeni hizmetleri hakkında da bilgi veren Alim Küçükpehlivan, Göktürk 2 uydusunda kendi servislerinin kullanıldığını söyledi. Küçükpehlivan “Türksat ile iş birliği yapıyoruz. Göktürk 2 uydusu için 50 santimetrelik görüntülerin kullanılacağı servisler için çalışıyoruz. Bunu kurumsal işletmeler için düşünüyoruz. Ancak son kullanıcılar için de yapılabilir“ dedi.