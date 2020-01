Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tsubasa hayranlarını yıllar sonra sevdikleri karakterlerle buluşuyor.

Bandai Namco, Captain Tsubasa: Rise of New Champions adlı yeni oyununu yayınladığı fragmanla duyurdu. Aynı açıklamada Captain Tsubasa: Rise of New Champions'ın PC, PS4 ve Nintendo Switch platformlarında çalışacağı bilgisine yer verildi.

JAPONCA VE İNGİLİZCE SESLENDİRME OLACAK

Oyuncuların gerçek zamanlı maçlar yapabilecekleri arcade futbol oyunun çıkış tarihi ise henüz netleşmiş değil.

İngilizce, İspanyolca ve Portekizce alt yazı seçeneklerin yer alacağı oyunda Japonca ve İngilizce seslendirme seçenekleri bulunacak.