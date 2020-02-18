Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temür - Zorlu Holding, Levent 199’daki merkezinde düzenlenen imza töreninde girişimcilik yarışmasına katılarak yatırım almaya hak kazanan ConectoHub ve AbilityPool ile ortaklık anlaşması imzaladı. İmza töreninde konuşan Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Zorlu “Kurum içi girişimcilik platformumuz Parlak Bi’Fikir ile birlikte bu konuda ciddi sıçrama yapabileceğimizi düşünüyoruz. Bundan sonraki döngülerde çok daha fazla arkadaşımızın katılımı olacağına, ortaya çıkacak yenilikçi fikirlerle sadece katılan takımların değil, Zorlu Grubu’nun ve ülkemizin hep birlikte kazanacağı bir sürece şahit olacağımıza inanıyorum” dedi. ConectoHub, ekiplerin iş birliği içerisinde çalışmasına ve aynı anda birçok işi yürütüp takip etmesine imkan sağlıyor. Uygulama ile çalışanlar; karışık organizasyonlara, uzun ve sıkıcı listelere son verebiliyor, projelerini takip edip görevleri atıyor ve dosyalarına kolayca erişebiliyor. AbilityPool ise kurumların çalışanlarının farklı kabiliyetlerini keşfederek gönüllülük yönetimini daha etkin yönetmelerini sağlayan dijital bir platform. Bu platform, kurum çalışanları veya üyelerini, sivil toplum kuruluşları veya yine kurum çalışanlarının veya üyelerinin oluşturduğu gönüllülük projeleriyle tek bir ortamda bir araya getiriyor.