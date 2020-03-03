Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Android 10 işletim sistemi yüklü gelen telefon Realme’nin ilk 5G amiral gemisi akıllı telefonu olma özelliği taşıyor. Gücünü Snapdragon 865 işlemcisinden alan telefon aynı zamanda Wi-Fi 6’yı destekliyor.

64 megapiksel kamerasıyla dikkat çeken Realme X50 Pro 5G, 4’lü kamera sistemine sahip. 64 MP + 12 MP + 8 MP + ek mercek sistemi bulunan telefon, 20x hibrit yakınlaştırma yapılabiliyor. Aynı zamanda 12 MP telefoto kamera da yer alıyor.

Ekran içi parmak izi tanıma sistemi bulunan telefonda 4200 mAh pil ile 65W SuperDart şarj teknolojisi kullanıyor. 35 dakikada tam şarj olan telefon 8GB + 128GB, 8GB + 256GB ve 12GB + 256 GB depolama seçenekleriyle satışa sunulacak.