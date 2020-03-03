Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Digiturk’e son üç yılda 2 milyar dolardan fazla yatırım yapan beIN Media Group, Türkiye’de internet hizmeti de verecek. Türkiye’de üç yıllık bir yol haritası belirlediklerini, 2020 ‘nin bu anlamda çok önemli bir yıl olacağını belirten Digiturk ve beIN Media Group Üst Yöneticisi (CEO) Yousef al-Obaidly, “Digiturk aboneleri internet hizmeti sayesinde hem kaliteli içeriğe sahip olacak, hem tv kanallarını izleyecek, aynı zamanda internet hizmetini de Digiturk’ten alabilecekler” dedi.

Türkiye’deki operasyonları ve gelecek dönem çalışmaları hakkında bilgi veren Yousef al-Obaidly, medya sektöründe ölçeğin önemli olduğuna işaret ederek şunları kaydetti: Önümüzdeki dönemde hedefimiz yatırımlara hızla devam etmek ve dünya medya sektörüne liderlik etmek. Spor içeriğine oldukça önem veriyoruz, şu an 15 milyar dolarlık spor içeriği portföyüne sahibiz ki, bu dünyanın en büyüğü. Spor içeriğine yatırım yapıyoruz, Türkiye’deki yatırımımız da bu 15 milyar dolarlık portföyün bir parçası. Türkiye ile Katar’ın iş birliği çok önemli. Biz de bunu yatırım fırsatı olarak gördük ve Türkiye’ye yatırım yaptık. Digiturk çok potansiyeli olan bir şirket, Türkiye ekonomisinin potansiyeli Digiturk’ten daha yüksek. Bu iki potansiyeli gördük ve Türkiye’ye yatırım yaptık.

Al-Obaidly, Lig TV’yi beIN Sports’a dönüştürürken teknolojik altyapıya da önemli yatırımlar yaptıklarını vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü: Digiturk bizden önce de hep inovasyonlarla anılan bir şirket oldu. Bizim de amacımız müşterilerin taleplerine, onların ihtiyaçlarına odaklanmak. Bu stratejimiz kapsamında 2020 yılında internet servis sağlayıcı hizmeti de sunmaya başlayacağız. Digiturk aboneleri hem kaliteli içeriğe sahip olacak hem TV kanallarını izleyecek aynı zamanda da internet hizmetini de Digiturk’ten alabilecekler. Digiturk’e yatırım yaptığımız gün üç yıllık bir yol haritamız vardı. 2020 yılı bu üç yıllık yol haritamız kapsamında çok önemli bir yıl. Bu yol haritası çerçevesinde en kaliteli eğlence ve spor içeriği sunmak için yatırımlarımıza devam ediyoruz. “ beIN CONNECT’in içerik kalitesini artırmaya devam edeceklerini bildiren al-Obaidly “Hâlihazırda Digiturk, stüdyo programları, belgeseller gibi orijinal içerikler üreten bir şirket, buraya bir de Türk dizileri gibi yerli içerikleri ekleyeceğiz. Böylece beIN CONNECT’in eğlence içeriğini daha da zenginleştireceğiz” diye konuştu.

TÜRK FUTBOLUNU YAKINDAN TAKİP EDİYORUM

Al-Obaidly, kişisel olarak Türk futbolunu yakından takip ettiğini belirterek “Ne olursa olsun, programımız ister izlensin izlenmesin, Türk futboluna saygı duyacağız, tarafsızlığımızdan hiçbir şekilde taviz vermeyeceğiz” dedi.

Helikopterli kameraları havalandıracak

Al-Obaidly, Türkiye’de oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinde helikopterli kameraların da olduğu 45 adet 4K kamera ile yayın yapacaklarını belirterek “Türkiye’nin yayıncılık tarafındaki yetenek ve kapasitemizi tüm dünyaya göstermek istiyoruz. Ayrıca Türkiye Süper Ligi’nin uluslararası bilinirliğini artırmak için de çalışmayı sürdüreceğiz. Şu an Türkiye Süper Ligi’ni 110 ülkede yayınlıyoruz, Türk futboluna katkı sağlamaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Türkiye’ye uzun vadeli bakıyoruz

Türkiye’ye ve Digiturk’e katkı sağlamaya devam edeceklerini belirten al-Obaidly “Türkiye’ye yatırım yapmaya devam edeceğiz ancak bu yatırımımızın geri dönüşünü henüz alabilmiş değiliz, fakat bu ikinci planda. Biz bir risk sermayesi şirketi değiliz. Yatırım yapıp bunun kısa vadede karşılığını alıp çıkan bir şirket değiliz, uzun vadeli bir yatırımcıyız, Türkiye’ye de bu vizyon kapsamında geldik ve yatırım yapmaya devam edeceğiz. En kısa zamanda kâra geçmeyi istiyoruz. Bizim bakış açımız uzun vadeli, acelemiz yok” dedi.

“Korsan yayıncılık büyük bir mesele”

Al-Obaidly, korsan yayının kendileri için en önemli problemlerden biri olduğuna dikkat çekerek şunları kaydetti: Telif haklarının, bütün paydaşların iş birliği ile korunması gerektiğini düşünüyoruz. Korsan spor içeriği ile mücadele etmek için, hızlı ve birlikte hareket etmek, tedbirler almak lazım. Biz bunun için dünyada ve Türkiye’de en üst düzeyde mücadele ediyoruz. Bütün paydaşların desteğine ihtiyacımız var. Bu, bizim işimizin çok önemli bir parçası, bu yüzden bizim için bir öncelik.