Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Genç girişimciler Gözde Venedik ile eşi Erkut Venedik geliştirdikleri akıllı cep telefonu uygulaması HelpSteps ile iyilik hareketi başlattı. Adımsalar sağlık ugulaması olan HelpSteps ile atılan her atım bir bağışa dönüşüyor. Ahbap Platformu, Kansersiz Yaşam Derneği, HAÇİKO ve Dilsiz Dostlar Derneğinin de destek verdiği platform engellilere umut oldu. Ocak ayında hayata geçirdikleri uygulama ile 100 bin kullanıcıya ulaştıklarını belirten Gözde Venedik “Akıllı telefonlara store’lardan ücretsiz olarak indirilip kaydolunabiliyor. Uygulama, kullanıcının günlük rutin olarak attığı adımları sayıyor ve kullanıcı gün sonunda kısa bir reklam izleyerek adımlarını Helpsteps adımına çeviriyor. Bizler uygulamanın arka planında toplanan reklam gelirlerinin bir kısmını kişilerin attığı adımlara geri tanımlıyoruz. Böylelikle herkesin attığı adımın mali bir değeri oluyor. Açtığımız yardımlaşma platformunda da insanlara attığı bu adımları dilediği dernek ya da yararlanıcıya bağışlayabiliyor. Böylelikle insanları yürümeye teşvik ediyoruz” dedi. Uygulama ile bugüne kadar yaklaşık iki milyar adım bağışı yapıldığını belirten Venedik “Bu bağışlardan gelen reklam geliriyle ortalama 8.500 TL’lik bir bağış yapılmış oldu. Şu anda günlük 85 milyon adım bağışı yapılıyor. STK’lara yolladığımız bağışların dışında en güzel bağış örneğimiz, kısa sürede bir milyar adım toplanan Tuğba Özer isimli doğuştan kas hastalığı bulunan ve yürüyemeyen genç arkadaşımıza, ihtiyacı olan akülü sandalyeyi aldık ve teslim ettik” diye konuştu. Venedik, hedeflerinin beş milyon kullanıcıya ulaşmak olduğunu böylece günde 10 tekerlekli sandalye bağışı yapabileceklerini söyledi.