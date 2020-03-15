Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Oyun ve eSpor ajansı Gaming’in Turkey Kurucusu Ozan Aydemir, geçen yıllara göre Türkiye’deki oyun şirketlerinin sayısının arttığını ve çeşitli ölçeklerde 100’e yakın Türk oyun şirketi bulunduğunu belirterek “Örneğin, Good Job Games isimli bir Türk oyun firması var. İnanılmaz başarılı oldular ve dünyadaki tüm listelerde oyunlarıyla üst sıralarda yer aldılar. Bu durum bizim oyun şirketlerimizin de çok ciddi işler yapabileceğini gösteriyor. Ayrıca, oyun şirketleri son yıllarda Osmanlı kültürü üzerinden gidiyor. Özellikle Çinli oyun yapımcıları, ‘sarayını kur ve fethet’ temalı ‘Great Ottoman’, ‘Fetih’ gibi strateji oyunları çıkarıyor. Osmanlı kültüründen yararlanarak Türkiye’deki oyuncuların ilgisini çekmeyi amaçlıyorlar” dedi.

Türkiye’de oyun sektörünün 830 milyon dolarlık bir hacme sahip olduğuna dikkati çeken Aydemir “Türkiye cepten oyun oynamayı tercih eden ülkeler arasında ilk sırada yer alıyor. Mobil oyunlara bakıldığında ise PUBG Mobile’nin son iki senedir Türkiye’de ilk sırada yer alıyor. Geçen sene yaklaşık 15 milyon civarında indirildi ve sadece ülkemizde yaptığı ciro 20 milyon doların üzerinde gerçekleşti. En çok indirilenler listesinde ikinci sırada ise son 3 ayda yayınlanmasına rağmen, 9,5 milyon indirmeyle Call of Duty Mobile yer aldı. Türkiye’de aksiyon oyunları çok seviliyor. Öte yandan, kelime bulma, puzzle ve strateji oyunları yoğun ilgi görüyor” dedi.