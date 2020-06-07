Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Koronavirüs salgını akıllı telefon satışlarını da vurdu. Araştırma şirketi Gartner’ın raporuna göre bu yılın ilk çeyreğinde dünya genelinde akıllı telefon satışları yüzde 20,2 daraldı. 2019 yılının ilk çeyreğinde küresel ölçekte toplam 375 milyon akıllı telefon satılırken, bu yılın ilk üç ayında 299 milyona kadar geriledi. Geçen yıl günde ortalama 4,1 milyon akıllı telefon satılırken bu rakam 2020’de 3,3 milyon olarak kayda geçti.

HUAWEI ÇAKILDI

Akıllı telefon pazarında yaşanan daralmadan en fazla etkilenen marka ise Çinli Huawei oldu. Huawei’nin toplam satışları yüzde 27,3 azalarak 58,4 milyon adetten 42,5 milyona düştü. Çinli şirketin 2019’un ilk çeyreği sonunda yüzde 15,6 olan pazardaki payı da bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 14,2’ye geriledi. Bu düşüşte pandeminin yanı sıra Google’un Huawei’ye yönelik Android yasağı etkili oldu. Huawei’yi Güney Koreli Samsung izledi. Samsung’un satışları yüzde 22,7 azalırken, pazar payı yüzde 19,1’den yüzde 18,5’e indi. Apple’ın iPhone satışları da yüzde 8,2 azalarak, 40,9 milyona geriledi. Ancak pazardaki daralmadan daha az etkilenen Apple’ın küresel akıllı telefon satışları pastasındaki payı yüzde 11,9’dan yüzde 13,7’ye yükseldi.

XIAOMI KAZANDI

Akıllı telefon pazarının en büyük 5 oyuncusundan sadece Xiaomi, bu yıl koronavirüs nedeniyle yaşanan daralmadan etkilenmedi. Çinli Xiaomi’nin satışları ilk çeyrekte yüzde 1,4 artarken, şirketin pazardaki payı yüzde 7,3’ten yüzde 9,3’e yükseldi. Bir diğer önde gelen Çinli oyuncu Oppo ise bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 19’luk bir küçülme yaşadı.

En çok satan Android Samsung Galaxy A51

Strategy Analytics tarafından yayınlanan rapora göre Android telefonların toplam sevkiyatlar içerisinde pazar payı yüzde 86 oldu. Samsung Galaxy A51 ise toplam 6,8 milyon adet satış rakamı ile dünyada ilk sırada yer aldı. Ayrıca Galaxy S20+ aynı listede premium segmentte yer alan tek akıllı telefon oldu.