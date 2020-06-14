Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Digital Edition versiyonunda disk sürücüsü bulunmazken, oyuncular PlayStation Network üzerinden satın aldıkları oyunları internet üzerinden cihaza yükleyecek. Standart modelde ise 4K Blu-ray sürücü yer alıyor.

Sony, PlayStation 5 kontrolcüsü DualSense ile de tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. DualSense ile birlikte artık daha farklı titreşim seviyeleri olacak. Bu titreşim seviyeleri oyundaki sahnelere göre değişiyor. Yeni oyun konsolunun yanı sıra DualSense şarj istasyonu, yeni bir HD kamera, Pulse 3D kablosuz kulaklık ve uzaktan kumanda da dâhil olmak üzere çeşitli aksesuarları duyuruldu. PlayStation 5'in yaklaşık 500 dolarlık bir fiyata sahip olması bekleniyor.

PS5 ile birlikte tanıtımı yapılan oyunlar ise şöyle: Spiderman Miles Morales, Gran Turismo 7, HİTMAN III, NBA2K21, Ratched, Project Atia, Stray, Returnal, Destruction AllStars, Kena, Goodbye Volcano High, OddWorld, GostWire Tokyo, Jett, Godfall, Solar Ash, LittleDevil Inside, Demon Souls, Deadloop, Resident Evil Village.