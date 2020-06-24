Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temür İSTANBUL

Apple, WWDC 2020 etkinliğinde iOS 14, iPadOS 14, WatchOS 7, MacOS Big Sur ile birlikte ilk defa kendi işlemcisini tanıttı. Tim Cook’un bizzat yaptığı duyuruya göre Apple Intel işlemcileri yerine Apple Silicon işlemcilere geçiyor. Apple Silicon ile donatılan ilk Mac bilgisayar ise 2020'nin sonunda kullanıcılarla buluşacak. Diğer Mac modelleri önümüzdeki iki yıl içinde Silicon'a geçiş yapacak.

Siri’de de güncellemeler yapan Apple, iOS 14 ile çevrim dışı çalışan çeviri özelliğini kullanıma sundu. Başlangıçta İngilizce, Çince, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Arapça, Portekizce ve Rusça olmak üzere 11 farklı dili destekleyecek olan uygulama, yapay zekâ desteği sayesinde internet erişimine ihtiyaç duymadan gerçek zamanlı ve karşılıklı bir çeviri sunacak. Ayrıca harita uygulamasına bisiklet için yol tarifleri, elektrikli araç yolları ve şarj rotaları ekleniyor. Dijital araba anahtarı ise kullanıcılara iPhone veya Apple Watch’larını kullanarak arabalarını kilitleyip açmanın ve çalıştırmanın güvenli bir yolunu sunuyor. Dijital araba anahtarları mesajlar aracılığıyla kolayca paylaşılabiliyor ve bir aygıt kaybolduğunda iCloud üzerinden devre dışı bırakılabiliyor. Özellik bu yıl NFC aracılığıyla kullanıma sunulacak.