Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Artemis projesi kapsamında 2024 yılına kadar Ay'a insanlı bir görev gerçekleştirmeyi planlayan NASA, astronotların kullanacağı tuvalet için tasarım yarışması başlattı.

Uzay ajansı halihazırda Uluslararası Uzay İstasyonu'nda kullanılan modelden daha küçük, daha verimli ve daha işlevsel bir tuvalet tasarımını Ay görevinde kullanmak istiyor.



Yapılan açıklamada Ay’daki yer çekiminin Dünya’nın yer çekiminin yaklaşık olarak altıda biri olmasının vücut sıvılarının yavaş hareket etmesine neden olduğu bilgisinin altı çizilerek tuvaletlerin hem Ay yer çekiminde hem de mikro yer çekimli ortamda çalışmak için tasarlanmasını istediği belirtildi.



17 Ağustos 2020 tarihine kadar sürecek yarışmanın kazananına ise 35 bin dolar (Yaklaşık 240 bin TL) ödül verilecek.