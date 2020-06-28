Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Japon bilim insanları Kohei Ogawa ve Hiroshi Ishiguro’nun ürettiği Erica isimli robot, 70 milyon dolar bütçeli bir bilim kurgu filminde başrol oynayacak. Bondit Capital Media, Belçika merkezli Happy Moon Productions ve New Yorklu Ten Ten Global Media ortaklığı ile beyazperdeye aktırılacak “b” isimli filmin 2021 yılında vizyona girmesi bekleniyor.

Filmde insan DNA’sını kusursuzlaştırmak için geliştirdiği yapay zekâya sahip bir robotun tehlike altında olduğunu fark eden bir bilim insanının hikâyesine odaklanıyor. Aynı bilim insanı, hikâyenin ilerleyen safhalarında ise bu robotun kaçmasına yardım ediyor.

Erica, filmdeki rolü için oyunculuk eğitimi de aldı. Bu kapsamda vücut hareketleri, duygularını ifade etme şekli ve vücut dili sıfırdan tasarlandı. Erica’nın ile birlikte kamera karşısına geçecek insan aktörün de yakında belli olması bekleniyor.