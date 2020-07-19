Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temür - Türk girişimcilere sanal ofis hizmeti veren Blink UK, fiziksel depolarıyla da ihracat yapmak isteyen firmalara destek oluyor.

Blink UK Direktörü Kemal Sidar girişimcilere anahtar teslim satış, pazarlama ve iş birliği hizmeti verdiklerin belirterek “İngiltere'ye açılmak isteyen firmalara yardımcı oluyoruz. Temsil ofisimiz var. Birisi İngiltere ofisini aradığında sizin adınıza telefonu biz açıyoruz. Müşterinin çağrısını alıp Türkiye ya da ilgili tarafa yönlendiriyoruz. Onun üzerinde satış temsilcimiz var. Müşterilerimiz adına pazar araştırması yapıyoruz. Fuarlara, toplantılara ve etkinliklere katılıyoruz. Fiziki ürün ihraç eden firmaya depo hizmeti veriyoruz. Bir nevi girişimcilerin özel ofisiyiz. Diğer taraftan girişimcilerin Ticaret Bakanlığının teşviklerinden yararlanmasını sağlıyoruz. Hibe desteği alıyoruz. İngiltere’nin diğer bir avantajı da tek noktadan birçok ülkeye ulaşabilmek. Girişimciler sadece İngiltere pazarına değil buradan dünyaya açılabiliyor” dedi.