Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temür - Akıllı telefon kullanıcıların en çok şikâyet ettiği konuların başında hiç şüphesiz şarj süresi geliyor. Akıllı telefon kullanım sıklığının artması, ekran boyutlarının büyümesi batarya problemini de beraberinde getiriyor. Bu sebeple telefon üreticileri daha büyük bataryaya ihtiyaç duyarken diğer yandan da hızlı şarj teknolojilerine yatırım yapıyor. Bu alandan yatırımlara hız veren Çinli firmalar geliştirdikleri hızlı şarj teknolojileri ile batarya derdine son vermeyi hedefliyor.



KABLOSUZ 30 DAKİKADA TAM ŞARJ

Hızlı şarj teknolojilerine en çok yatırım yapan firmaların başında ise Oppo yer alıyor. Hızlı şarj teknolojileri alanında 2.800’den fazla paten başvurusu bulunan firma, 125 W hızlı şarj, 65 W AirVOOC kablosuz hızlı şarj, ultra küçük taşınabilir 50 W mini SuperVOOC şarj ve 110 W mini hızlı şarj cihazlarını piyasaya sürdü. Oppo'nun 125 W’lık yeni hızlı şarj cihazı, 4.000 mAh kapasiteli bir bataryayı beş dakikada yüzde 41, 20 dakikada ise yüzde 100 doldurabiliyor. Ayrıca şirketin tanıtımını yaptığı 65 W AirVOOC kablosuz hızlı şarj teknolojisi, çoğu şirketin kablolu şarj teknolojilerinden bile daha hızlı. Şirketin 65 W kablosuz şarj cihazı, 4.000 mAh’lik bir bataryayı 30 dakikada tamamen şarj edebiliyor.



15 DAKİKADA FULLEYECEK

Bu alanda diğer bir iddialı oyuncu ise Vivo. Çinli Vivo’nun oyun markası olan iQOO, Super FlashCharge 120 W adını taşıyan hızlı şarj teknolojisini geçtiğimiz hafta duyurmuştu. Ağustos ayından itibaren iQOO’nun telefonlarında kullanılacağı açıklanan Super FlashCharge teknolojisiyle 4.000 mAh kapasiteli bir pili sadece 15 dakika içerisinde tamamen doldurmak mümkün olacak.

Çinli Realme ve Xiaomi markaları da uzun süredir hızlı şarj sistemi üzerinde çalışıyor. Realme'nin yeni 125 W UltraDART flaş şarj çözümü ile 5G akıllı telefonlar sadece üç dakika içerisinde yüzde 33 şarj oluyor. Xiaomi’nin de 17 dakikada şarj eden turbo teknolojisini çok yakında lanse etmesi bekleniyor.