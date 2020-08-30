Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

NXTVISION teknolojisi ile donatılan TCL 10 Plus 6,47 inçlik kavisli AMOLED ekran ve yüzde 93 ekran kasa oranına sahip. Arkada dört kamera dizilimi ile gelen cihazda 48 MP ana kamera, süper geniş açılı kamera, makro kamera ve derinlik kamerası bulunuyor. Ön kısımdaysa 16 MP çözünürlüklü bir kameraya sahip olan telefon, 4K video özelliğinin yanı sıra anlık olarak video görüntüleri HDR'ye çevirebiliyor. Ekran altı parmak izi okuyucusuna yer verilen telefon ile aynı anda dört farklı ses cihazına bağlanmak mümkün. Gücünü Snapdragon 665 işlemciden alan cihaz, 4.500 mAh batarya, 6 GB RAM ve 64 GB depolama alanıyla birlikte ülkemiz geliyor. 1 Eylül'den itibaren satışa çıkacak olan cihazın fiyatı ise 3.999 lira.

Serinin orta segment telefonu TLC 10SE ise 6,52 inçlik V çentikli bir ekran geliyor. Yüzde 89 ekran gövde oranına sahip telefonda 48 MP ana kamera, süper geniş açı ve derinlik kamerası yer alıyor. 4.000 mAH’lık bataryaya sahip olan cihazın Türkiye fiyatı 2.999 lira olarak açıklandı.

TCL'nin dünyadaki en büyük 10 cep telefon üreticisinden bir olduğunu belirten TCL Mobil Türkiye Satış ve Pazarlama Direktörü Serhan Tunca “TCL 10 Plus ve TCL 10 SE ile Türkiye pazarındaki varlığımızı güçlendireceğiz" dedi. Tunca, online eğitim ile tablet kullanımındaki artışa dikkat çekerek Alcatel markası ile Türkiye tablet pazarında ikinci sıraya yerleştiklerini söyledi.

TV SATIŞINA DA BAŞLIYOR

Türkiye'de daha çok cep telefonları ile bilinen TCL, TV satışlarına da başlıyor. Bu kapsamda Bilkom ile iş birliğine giden TCL, eylül ayında ürünlerini tüketicilerle buluşturacak. TCL'nin dünyanın en büyük ikinci TV üreticisi olduğunu belirten Bilkom Genel Müdürü Fikret Ballıkaya, “İki yılı aşkın süredir mobil ve giyilebilir aksesuar kategorilerinde ürünlerini Türkiye’deki tüketicilere sunduğumuz TCL, zengin TV ürün gamı ile her yıl dünyanın dört bir yanında milyonlarca tüketiciye ulaşıyor. ‘Türkiye’nin dijital yaşam koçu’ olarak, TCL TV’nin yüksek teknoloji sunan ürünlerini, erişilebilir fiyatlarla ve yerli üretim farkıyla eylül ayında tüketicilerle buluşturacak olmanın heyecanı içerisindeyiz” dedi. TCL TV’ler, Android işletim sistemli olmasının yanı sıra AI-IN teknolojisi ile yapay zekâ kullanarak ses ve görüntüyü en iyi hâle getirerek TV seyretme tecrübesini en üst noktaya taşıyor. QLED görüntü teknolojisi sayesinde yüksek renk doğruluğuna ulaşırken canlı renkler, dinamik kontrast ve geniş görüntü açılarıyla ev eğlencesinin merkezi olmayı hedefliyor.