Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl yaptığı açıklamanın ardından kenevir üretimine ilişkin tarımsal politikaların yeniden şekillenmesiyle Karabük'ün de aralarında olduğu 19 ilde izinle kenevir ekimi serbest hale getirildi.

Kenevir, otomobil sektöründe doğal fiber parçalarda, ağaç işleme sanayisinde doğal inşaat malzemeleri üretiminde, ahşap malzeme, kumaş ve kanvas ürünlerin, gemi halatı, izolasyon, kozmetik ürünlerin üretiminde, biyodizel, biyokütle yoluyla enerji üretiminde, yağ, gıda, yem, kağıt sanayisinde, banknot, sigara kağıdı ve çay poşeti üretimi gibi çok geniş bir alanda kullanılıyor.

İklim, toprak ve sulama açısından kenevir yetişmesine uygun durumda bulunan Karabük'te, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ve kenevir ekimiyle ilgili uzmanların görev yaptığı birimin yönlendirmesiyle bu yıl 3 çiftçi tarafından 9 dekar alanda ekim yapıldı.

Hasadına başlanan kenevirde 1 dekarda ortalama 100 kilogram lif, 80 kilogram da tohum elde edilmesi hedefleniyor.

"Hedeflediğimiz üretime ulaştık"

İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kenevir yetiştirmek isteyenlerin yılın ilk 3 ayında mülki amirliklere giderek izin alması gerektiğini söyledi.

İlgili kurum ve kolluk kuvvetlerinin incelemesinin ardından ekime izin verildiğini, bu yıl il genelinde 3 üreticinin ekim için izin aldığını belirten Ayvalık, "Kenevir kullanım alanı çok farklı ve çok yönlü olan bir üretim grubu. Üretilmesini arzu ettiğimiz bir bitki. Tohum üretimine ağırlık verdik. Bu yıl elde edilen tohumları gelecek yıl üretimde kullanmayı hedefliyoruz. Bu yıl ekilen tohumları biz temin ettik." diye konuştu.

Ayvalık, hedefledikleri üretim seviyesine ulaştıklarını dile getirerek, "Dekarda 80 kilogramın altına düşmeyecek bir verim bekliyoruz. Güzel bir üretim sezonuydu. Biz kenevirin gelecek vadedeceğini düşünüyoruz." dedi.

"3-5 yılda Türkiye'nin bu bitkinin en küçük parçasını bile değerlendireceğinden şüphem yok"

İş adamı Şefik Dizdar da tekstil sektöründe kullanmak üzere kenevir yetiştirmeye başladıklarını ifade etti.

Safranbolu ilçesinde 2,5 dekar alana kenevir ektiklerini belirten Dizdar, "Çocukluğumuzda büyük ölçüde ekimi yapılan bir bitkiydi. Gemi halatları ve yelken bezleri yapılırdı hatta sigara kağıdı fabrikası kurulmuştu. Biz tekstil sektöründe faaliyet gösterdiğimiz için her tarafından istifade edilen bu muhteşem bitkinin liflerinden yararlanarak iplik elde edip giysi yapmayı planlıyoruz. Önümüzdeki 3-5 yılda Türkiye'nin bu bitkinin en küçük parçasını bile değerlendireceğinden şüphem yok." diye konuştu.

"Özellikle Amerika ve Avrupa'da büyük bir sektör"

Karabük'te bir geri dönüşüm fabrikasında üst düzey yönetici olan İtalyan Guiseppe Agazzi de il merkezinde bir dönümlük alanda birçok sektörde kullanıldığı için kenevir yetiştirdiğini kaydetti.

Dünyanın birçok bölgesinde yetiştirilen kenevirin ekimine Türkiye'de de izin verilmesi üzerine kolları sıvadığını belirten Agazzi, "Özellikle Amerika ve Avrupa'da büyük bir sektör. Özellikle kozmetik ve inşaat sektöründe kullanıldığını görüyoruz. Türkiye'de hükümetin bunu desteklediğini gördüm. Sonrasında birkaç araştırma yapmaya başladım ve şu anda yetiştiriyorum. Bu yıl iyi bir sonuç elde ettik." dedi.