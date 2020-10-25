Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Biz de bu gizli güzellikleri görmek için Vivo Türkiye Pazarlama Müdiresi Selin Dayıoğlu ve mikolog yani mantar uzmanı Jilber Barutçiyan ile Riva ormanlarında mantar avına çıktık. Bir yandan mantar toplarken diğer yandan bu güzellikleri Vivo X50 Lite fotoğrafladık. Vivo geçtiğimiz ağustos ayında X50 Lite ürünüyle Türkiye'ye giriş yapmıştı. 48 MP ana kameranın bulunduğu telefonda, f/1.8 diyafram, 0.8 mikrometrelik lens faz algılamalı otofokus ile güçlendirilmiş. Gündüz çekimleri ise çok başarılı.

Orta segment bir telefon olan Vivo X50 Lite ile Türkiye'de iyi bir çıkış yaptıklarını dile getiren Selin Dayıoğlu, yeni modellerin de müjdesini verdi. Dayıoğlu kasım ayı sonuna kadar biri amiral gemisi olmak üzere üç yeni modeli daha Türkiye piyasasına sunacaklarını bildirdi. Ama fiyat konusunda sürprizler yaşanabilir. Malum kurda yaşanan artışlar telefonlar fiyatına yansıyor.