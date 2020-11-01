Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Kullanıcılar bluetooth kumandası gişe rekorları kıran son filmlere, canlı maç sonuçlarına anında erişebilmenin yanı sıra aynı ekran üzerinden sesle televizyon ve içerik yönetimi yapabiliyor. Dâhilî Chromecast (ChromeCast Built-in) özelliği sayesinde de ekstra ekipmana ihtiyaç duymadan mobil cihazlarından medya ve ekran görüntüsü aktarabiliyor. Google ve Netflix sertifikalarına sahip Vestel Android TV, 4GB dâhilî hafızaya ve 4GB işletim sistem hafızasına sahip. Android TV ayrıca DTS HD, Dolby Audio Processing ve Dolby Atmos teknolojileri ile yüksek kaliteli ses, HDR10 ve Dolby Vision teknolojileri ile de yüksek kaliteli video tecrübesi sunuyor.