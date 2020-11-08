Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Oppo'nun 6.44 inçlik yeni akıllı telefonu A73'ün arka kısmında 16MP çözünürlüğünde OmniVision ana sensör, 8MP çözünürlüğünde ultra geniş sensör, 2MP çözünürlüğünde iki adet derinlik sensörü yer alıyor. Ön kısımda yine 16MP çözünürlüğünde bir kamera mevcut. 4015mAh kapasiteli batarya 30W VOOC hızlı şarj ile desteklenen telefon 56 dakikada tam şarj olurken 10 dakikada yüzde 27, 30 dakikada ise yüzde 72 doluluk elde edilebiliyor. Süper Güç Tasarrufu Modu ile akıllı telefonun pili yalnızca yüzde 5 doluyken bile 17 saat bekleme süresi sunuyor. Oppo A73 ülkemizde 4GB LPDDR4x RAM bellek ve 128GB UFS 2.1 depolama kapasiteli versiyon 2899TL fiyat etiketi ile satışa sunuluyor.

Yeşil ve pembe renkleriyle dikkat çeken OPPO Bluetooth Hoparlör ise 349 TL'lik tavsiye edilen satış fiyatıyla tüketicilerin beğenisine sunuldu. Sadece 160 gram ağırlıkla gelen hoparlör, üç saatlik şarj süresiyle birlikte sekiz saatlik de çalma süresi sunuyor. Bluetooth 5.0 teknolojisini destekleyen hoparlörün kablosuz menzili 10 metreye kadar uzanabiliyor. Ürünün şarj girişi ise Type-C USB ile destekleniyor.