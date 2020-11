Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Zirvede; sağlıktan finansa, üretimden ulaşıma kadar iş ve sosyal hayatın tüm evrelerini yeniden şekillendirecek olan ‘Kuantum Teknolojisi’ her açıdan masaya yatırılacak. Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Profesörü Cem Say, Kuantum Fizikçisi Dr. Shohini Ghose ve Dell Technologies EMEA CTO’su Marc O’Regan konuşmacı olarak katılacağı online zirve herkese açık olacak. Dünyanın yeni bir çağa girdiğine dikkat çeken Bilişim Zirvesi Etkinlik Şirketi Genel Müdiresi Neslihan Aksun, “Alıştığımız teknoloji ile vedalaşma zamanı yaklaşıyor. Ev aletlerinden sürücüsüz otomobillere, fabrikalardaki üretim makinelerinden sağlık cihazlarına kadar her cihazdan sürekli bir veri üretimi söz konusu. Sınırsız ve sonsuz anlık veriyi işleyecek teknoloji ise kuantum teknolojisi. Kuantum teknolojisi ve yapay zekâ ile veri bilimi yeni bir anlam kazanacak” dedi.