Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uzayın derinlikleri, henüz daha keşfedilmemiş muhteşem zenginlikleri barındırıyor. Şimdilik bildiğimiz en büyük mücevher, Dünya’nın 8,5 katı büyüklüğünde olan bir elmas gezegen... İnanılmaz gibi dursa da bizden 40 ışık yılı uzakta olan bu gezegen tamamen elmastan oluşuyor. Adı ‘55 Cancri’ olan bu gezegenin değeri ise 29 nonilyon dolar. Yani rakam olarak 29'un yanına tam 30 sıfır koyuyorsunuz... Dünyanın gayri safi hasılası ise 70 trilyon dolar. Bu da 55 Cancri'nin gayrisafi hasılanın yaklaşık 384 katrilyon katı olduğu anlamına geliyor. Bu rakamlar kulağa hoş gelse de bu elmas topuna ulaşmak şimdilik imkânsız... Zira 55 Cancri, bizden tam 40 ışık yılı yani 10 trilyon kilometre uzakta. Öte yandan yüzeyi bir uzay aracı indirilemeyecek kadar da sıcak. Çünkü gezegenin değişmeyen gündüz tarafında yüzey sıcaklığı 2.426, gece tarafının sıcaklığı ise 1.126 derece... Bu gezegenin yanı sıra dev bir elmas topu daha var uzayda. 19 kilometrelik bir çapa sahip olan ‘Psr J1719-1483 B’ de saf elmastan oluşuyor. Yanı başımızdaki Jüpiter'in atmosferinde de elmas olduğu tahmin ediliyor. Hatta bazı bilim adamlarına göre gezegende elmas yağmurları bile oluyor. Araştırmalar Satürn’ün de bir elmas yuvası olduğunu söylüyor…

NASA, bu asteroidin peşinde

NASA aslında uzun yıllardır uzay madenciliği konusunda çalışıyor. Hatta geçtiğimiz mart ayında, değeri 10 bin katrilyon dolar olan ve üzerinde bolca altın, platin, nikel, bakır, kobalt, iridyum, redyum gibi değerli madenlerin bulunduğu Psyche 16 isimli asteroide yolculuk edebilmek için SpaceX ile anlaştı. NASA’nın yapımına başladığı uzay aracı, 2022’de fırlatılacak, 2024’te asteroidi uzaktan izleyecek, 2026’da ise hedefine varacak.