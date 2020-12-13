Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

13,3 inç OLED ekranı bulunan ThinkPad X1 Fold, yan yana iki ekranı aynı anda kullanım imkanı sağlıyor. Böylece mesela bir tarafta telefon rehberi açıkken diğer tarafta görüşme yapılabiliyor.

Klavye ve mouse ile normal dizüstü bilgisayar gibi rahatlıkla kullanılabilen ThinkPad X1 Fold isteğe bağlı olarak tablet gibi de kullanılabiliyor. Ayrıca Dolby Atmos hoparlörlerle yüksek ses kalitesi sağlıyor. 999 gram ağırlığı ile kolayca taşına bilen ürün ceketin cebine ya da küçük bir çantaya kolayca sığabiliyor. Tüm askeri MIL- STD- 810H standart testlerinden geçen ThinkPad, X1 Fold dayanıklılığı ile de öne çıkıyor.