Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk oyunları girdiği ülkelerde liderliğe oynuyor. Peak’in geliştirdiği Toon Blast, dünyanın en büyük ikinci pazarı olan Japonya’da, 5 milyondan fazla yeni kullanıcı ile 2020 yılında hem iOS hem de Android platformlarında en çok indirilen oyun oldu. Toon Blast’ın 2017 yılından bu yana Japonya’da oynandığını belirten Peak Strateji Direktörü Ömer İnönü, “Japon kullanıcılarımız Toon Blast’ı çok sevdiler. Peak olarak Japonya’ya tam anlamıyla geçtiğimiz yıl odaklanmaya başladık. Bu bir yıl içinde ülkede App Store ve Google Play’de indirme oranımız yüzde 41 büyürken gelirlerimiz iki platformda toplamda yüzde 126 artış kaydetti. ABD’de olduğu gibi bu dev pazarda da çalışmalarımızın karşılık bulduğunu görmek bizi sevindiriyor ve daha büyük başarılar için motive ediyor” dedi.

5 MİLYONDAN FAZLA YENİ KULLANCI

2020 yılında Japonya’da 5 milyondan fazla yeni kullanıcının Toon Blast’ı telefonlarına indirdiğini dile getiren İnönü, “En çok indirilenler listesinde genelde piyasaya yeni sunulan oyunları görmeye alışığız. Üç yıllık geçmişi bulunan Toon Blast, bu anlamda da çok önemli bir başarı elde etti. Ülkeye özel olarak yürüttüğümüz pazarlama faaliyetlerinin bunda büyük rolü var. Hız kesmeyeceğiz, bu ay içinde başlamasını planladığımız reklam kampanyamız ile de Japonya’daki TV kanallarında yüksek görünürlük elde edeceğiz” diye konuştu.

Türkiye'nin ilk unicorn'u olan Peak haziran ayında ABD merkezi Zynga'ya 1,8 milyar dolar karşılığında satılmıştı. Türkiye'deki girişim dünyası açısından bu satın almanın olumlu taraflarından biri de Peak’in 100 kişilik çalışanıyla İstanbul'da faaliyetlerine devam ediyor olması.

DÜNYANIN EN BÜYÜK İKİNCİ PAZARI

¥ Japonya, gelir bazında, mobil uygulama alanında olduğu gibi mobil oyunda da dünyanın en büyük ikinci pazarı.

¥ App Annie’nin 2020 yılının ilk 11 ayına ilişkin verilerine göre Japonya mobil uygulama pazarının gelirleri 12,7 milyar dolar seviyesinde.

¥ Bu gelirlerin 9,9 milyar doları mobil oyunlardan elde ediliyor. Söz konusu tutar, global mobil oyun pazarı gelirlerinin yaklaşık yüzde 22’sine karşılık geliyor.