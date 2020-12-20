Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Ses teknolojilerinde Sennheiser, Astell&Kern, Audiocodes, Grandstream gibi markaların dağıtıcısı olan Bircom’un CEO’su Can İlkhan satışlarda normalleşmenin hiç olmadığını, pandemide ikinci dalgayla birlikte iki ay sonrasına sipariş verebildiklerini söyledi. İlkhan, “Pandemiden önce kurum içi kapalı devre video-konferans sistemleri kurardık. Mart ayındaki ilk vaka ile video-konferans sistemleri işi birden durdu. Onun yerine Microsoft Teams ve Zoom gibi platformlar almaya başladı. Bu platformlar üzerinde çalışan cihazların satışı da birden fırladı. Malum insanlar evden çalışma ve uzaktan eğitim ile birlikte konfora daha fazla önem vermeye başladı. Mesela kahve makinesi aldı. Müzik dinlemek için kulaklık ve hoparlör aldı. Sinemaya gidemeyince büyük ekranlı TV'lere yöneldi” dedi.

İlkhan, “Kurum ve şirketlerin tek seferde 3.000-4.000 adet sipariş verdiklerini belirterek şunları kaydetti: Kurumlar ilk başta ne buldularsa aldı. Şimdi daha seçici davranıyorlar. Bu işin kısa bir sürede normale dönmeyeceğini anladılar. Evlerdeki çalışanları için toplu kulaklık alıyorlar. Özellikle kulaklık, kamera ve ses sistemlerine büyük bir talep var. Satışlarımız yüzde 50 arttı. Daha fazlasını da satardık ancak tedarik zincirinde yaşanan aksaklıklar sebebiyle yurt dışında temin edemiyoruz. Gelen ürünler depoya bile girmeden hemen satılıyor. Bugün sipariş versek ancak şubat ayında gelir. Sadece bizde değil global anlamda bir sıkıntı yaşanıyor” diyen İlkhan ayrıca pandemi öncesinde yüzde 10-15’ini online satışların şuan yüzde 80'lere çıktığını dile getirdi. İlkhan, fiyat artışlarıyla ilgili olarak da “Fiyatlar son bir yılda yüzde 30 artış gösterdi. Kurdaki gidişata göre ürünlere zaman ya da indirim gelebilir” ifadelerini kullandı.