Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Açıklamaya göre Türksat 5A, 8 Ocak Cuma günü saat 04.26'da uzaya gönderilecek. SpaceX firmasına ait Falcon 9 roketiyle ABD/Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral üssünden fırlatılacak uydu, 31 derece doğu yörüngesinde hizmet verecek. Uydu, Türkiye, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Batı Afrika, Güney Afrika, Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz'i kapsayan bir coğrafyada 1.728 Megahertz kapa- siteyle televizyon yayıncılığı ve veri haberleşmesi hizmetleri sunacak. Tamamen elektrikli itki sistemine sahip olan Türksat 5A'nın yolculuğunun yaklaşık dört ay sürmesi ve bu yılın ikinci çeyreğinde hizmete başlaması hedefleniyor.