Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Oda ışığında şarj oluyor 7 senede 99 milyon pil israfı önlenecek

Cihaz, gün ışığında olduğu gibi oda ışığında da şarj olabiliyor. Solar Cell Remote Control adlı kumanda, fişe de takılabiliyor. Çevreci yaklaşımdan dolayı güneş enerjili uzaktan kumanda cihazını geliştirdiğini belirten firma, bunun kendi türünde dünyada ilk olduğunu açıkladı. Samsung, cihazın 7 senede 99 milyon pil israfını önleyeceğini bildirdi. Kumandanın gövdesi de geri dönüştürülmüş plastik şişelerden yapıldı. Samsung’un Görsel Ekran Bölümü Başkanı JH Han, “Sürdürülebilir bir geleceğe olan bağlılığımızdan dolayı ürünlerimizde karbon izlerini azaltıyoruz” dedi.