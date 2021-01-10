Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çıkış tarihi üzerinden bir ay bile geçmeden dünyada toplam 10 milyon defa indirilen ve günlük 900 bin aktif kullanıcı sayısına ulaşan oyun ABD'de ise birinci sıraya yükseldi. Gear Race 3D, ABD'nin yanı sıra Çin, Hindistan, Brezilya, Meksika ve İngiltere'de en çok indirilen oyunlar arasına girdi. Oyun hakkında bilgi veren proje yürütücüsü Ercan Karabulut “Yaklaşık altı aylık bir süreçte 10’u aşkın oyun geliştirdik. Kısa bir süre içerisinde dünya listelerine girmeyi başardık. Oyun sektörü sürekli büyüyor ve gelişme hâlinde. Biz de Samsun Teknopark bünyesinde bu ekosistemi geliştirmek istiyoruz. Oyunumuzun her gün farklı ülkelerde liste başı olma sevincini bize yaşatıyor” dedi.