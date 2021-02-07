Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Reeder marka cep telefonları için geçerli olacak anlaşma ile kullanıcılar, kendilerine en yakın KVK Teknik Servis noktalarına giderek cihazlarını 30 dakika içerisinde tamir ya da değişim kapsamına aldırabilecek. Ekran kırılması, sıvı teması v.b. birçok kullanıcı kaynaklı sorun için ise ufak ücretler ile sıfır ürün ile değişim yapılacak. Satış sonrasında hizmetleri her zaman en üst noktada tuttuklarını ifade eden Reeder Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sezen Sungur Saral, “Samsun’daki fabrikamızda ürettiğimiz akıllı telefonlardan tabletlere kadar birçok teknoloji ürünü geliştiriyoruz. Reeder olarak temel misyonumuz, üretimden dağıtıma, satıştan satış sonrası hizmetlere kadar her aşamada kalite standartlarımızı ve müşteri memnuniyetimizi korumak. Bu kapsamda kullanıcılarımıza KVK teknik servis noktalarından 30 dakikada hızlı hizmet sunmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.