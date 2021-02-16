Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyanın en fazla kullanılan sosyal medya ağlarından Twitter ve Facebook da alternatif ürünler üzerinde çalışmaya başladı. Yakın dönemde Instagram’ın ‘hikâye’ özelliğine benzer nitelikteki ‘fleets’ özelliğini hayata geçiren Twitter’ın, ses temelli uygulamaya alternatif olarak ‘sesli sohbet odaları’ hazırladığı belirtiliyor. Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg’ün de ‘Fireside’ adında benzer bir çalışma üzerinde durduğu öğrenildi.