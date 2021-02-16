Dünyanın en fazla kullanılan sosyal medya ağlarından Twitter ve Facebook da alternatif ürünler üzerinde çalışmaya başladı. Yakın dönemde Instagram’ın ‘hikâye’ özelliğine benzer nitelikteki ‘fleets’ özelliğini hayata geçiren Twitter’ın, ses temelli uygulamaya alternatif olarak ‘sesli sohbet odaları’ hazırladığı belirtiliyor. Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg’ün de ‘Fireside’ adında benzer bir çalışma üzerinde durduğu öğrenildi.
Sesli sosyal medyada rekabet hızlanıyor
16.02.2021 - 04:06 | Son Güncelleme: 16.02.2021 - 04:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Haftalık kullanıcı sayısı iki milyonu aşan Clubhouse, ses temelli sohbet odalarıyla sosyal medyaya yeni bir yaklaşım getirdi.
Etiketler : Clubhouse,sosyal medya,
767940 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/teknoloji/767940.aspx
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