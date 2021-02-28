Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Türkiye'de her yıl ortalama 12 milyon adet cep telefonu satışı yapıldığını ifade eden Turnacı, 2 milyonu aşkın klonlanmış cep telefonu satıldığını söyledi. Devletin bundan yıllık ekonomik kaybı ise 2 milyar lirayı buluyormuş.

Konuşmasına mobil iletişim sektöründe dijitalleşmenin önemine vurgu yapan Turnacı ‘‘Tüm dünya olarak farklı bir dönemden geçiyoruz. Mobil iletişim sektörünün önemini fark ettiğimiz bir dönem yaşıyoruz. Bugün artık mobil iletişim araçlarının lüks tüketim aracı olarak görülmemesi gereken bir dönemdeyiz. Gıda ve barınma ihtiyacından sonra haberleşme ihtiyacının da zaruri bir ihtiyaç olduğu dönemin içerisindeyiz. Çok yakın bir zaman önce, İzmir’deki deprem felaketinde birçok insanın cep telefonları sayesinde kurtulduğuna hep birlikte şahit olduk. Hâliyle yeri geldiğinde hayat kurtaran bir ürünün birçok noktada baskılamak veya farklı yönlerde değerlendirme bakış açısından sıyrılmamız gerektiğini düşünüyoruz. Bu ürünleri vatandaşlarımızla efektif olarak buluşturarak vatandaşlarımızın daha verimli nasıl kullanabileceğini tartışmamız gerektiğine inanıyoruz” diye konuştu.