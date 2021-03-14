Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

6,7 inç büyüklüğünde 10 bit Renk Yönetim Sistemi destekli 120 Hz tazelemeli LTPO AMOLED ekran ile gelen cihaz, mikroskop kamera ve sıra dışı görünüme sahip arka paneliyle dikkat çekiyor. Cihazın ana kamera ünitesi iki 50 MP Sony IMX766 sensör (ana ve geniş açılı), 13 MP telefoto kamera ve 3 MP makro lens olmak üzere dört sensörden oluşuyor. Kameralar yüksek çözünürlüğü akıllı otomatik odaklama ve 4 cm makro odak mesafesiyle birleştiriyor. Buna 60x zoom yapabilen Microlens eklendiğinde mikroskobik bir detay sunuyor. Bu özelliklere ek olarak milyar renkli 4K çözünürlüğünde 10 bit video kaydı da yapabiliyor. Gücünü 8 çekirdekli Snapdragon 888 yonga setinden ve 8 GB RAM'den alan Find X3 Pro'da tüm inceliğine rağmen 4.500 mAh büyüklüğünde bir pil yer alıyor. SuperVOOC 2.0 hızlı şarj ile sadece 10 dakikada yüzde 40 şarj olan Find X3 Pro, 30W AirVOOC kablosuz hızlı şarj ile sadece 80 dakikada yüzde 100’e kadar güç sunuyor.