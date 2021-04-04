Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

CXO Medya ve CIO Update tarafından düzenlenen organizasyonda Türkiye’nin önde gelen 28 şirketinin CIO’su ödül almaya hak kazandı. Bu yıl dijital olarak gerçekleştirilen etkinlikte konuşan CXO Medya Kurucu Ortağı ve CIO Update Genel Yayın Yönetmeni Murat Yıldız “2010 yılında başladığımızda katılan projelerin büyük bir çoğunluğu altyapı modernizasyonu temelindeydi. CIO’lar yazılım ve donanım altyapılarını yeniledikleri projeler ile CIO Ödülleri’ne başvuruyordu. Zaman içerisinde başvuruların ve kazanan ödüllerin yapısında ciddi bir dönüşüm olduğunu görüyoruz. ‘Chief Information Officer’ yani ‘Bilgi İşlem Yöneticisi’ kavramından biraz daha ‘Chief Innovation Officer’, yani ‘Yenilikten Sorumlu Yönetici’ye doğru dönüşüme şahitlik ediyoruz. Son iki yıldır aday projelerin pek çoğunda daha fazla yapay zeka, analitik, IoT, bulut dönüşümleri ve yenilikçi iş çözümleri olduğuna şahit olduk. Ayrıca projelerde farklı iş birimlerine dokunan, şirketin ana işleyişini değiştiren sonuçlar olduğunu görüyoruz. Bu, şirketlerin dijital dönüşümü doğru anladıklarını ve değişime teknoloji yöneticilerinin liderlik ettiğini gösteriyor” dedi.

Türkiye’nin önde gelen pek çok şirketinin ödül programına başvuru yaptığını söyleyen Yıldız şöyle konuştu: Bu sene CIO Ödüllerine, 146 proje başvurdu. Ön jürimiz, başvuruların yeterliliklerini değerlendirdi ve kimi proje sahiplerinden ek bilgi talep etti. İkinci aşamaya geçen 88 projeyi, çok değerli jüri üyelerimiz detaylı bir şekilde inceledi. Ardından da ilk 25’e kalan projeleri bu sene ödül törenimizde onurlandırmış olduk. Aynı zamanda projelerini değerlendirdiğimiz 3 farklı CIO’muz da Özel Ödül kategorisinde onurlandırıldı. Türkiye’nin farklı şehirlerinden, her sektör ve kamudan katılımcılarımız ve kazananlarımız oldu.