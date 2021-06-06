Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Samsung, Xiaomi ve Oppo'nun ardından TCL de yerli telefon üretimine start verdi. Arçelik’in Çerkezköy’deki tesislerinde üretime başlayan TCL ilk yerli üretim akıllı telefonu TCL 20 SE’yi Türk kullanıcılarla buluşturuyor. TCL Communication Türkiye Ülke Müdürü Serhan Tunca, tesisin yıllık 450 bin adet üretim kapasitesine sahip olduğunu, 2022 yılında kapasitelerini bir milyon telefona çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Tunca, “Şu anda SKD sistemiyle üretim gerçekleştiriliyor ama önümüzdeki dönemde hem CKD sistemiyle 600 parçayı Türkiye’ye getirip burada montajını gerçekleştireceğiz. Türkiye’de ürettiğimiz yerli telefonları yurt dışına da ihraç edeceğiz” dedi.

Uzun zamandır Türkiye pazarında faaliyet gösterdiklerini ifade eden Tunca, “TCL markası olarak ana stratejimiz, üstün kullanıcı deneyimine sahip ürünlerimizi erişilebilir fiyatlarla tüketicilerimize ulaştırmak. Kullanıcılarımızın TCL markasına olan ilgisi, bu stratejiyi başarıyla gerçekleştirdiğimizin bir göstergesi. Türkiye’deki operatörlerle, perakendecilerle ve distribütör iş ortaklarıyla geniş ve verimli bir stratejik iş birliği ağı da oluşturduk. Yerli üretimle birlikte markamızın büyüyen yolculuğunda heyecan verici yeni bir bölüme geçiyoruz. ‘Made in Türkiye’ etiketine sahip TCL 20 SE üretimine başka modelleri de dahil edeceğiz ve Türkiye’den çıkan bir başarı hikâyesi çıkaracağız. İlk cep telefonumuzun test üretimlerini tamamladık. Yıl sonuna kadar dört cep telefonu modelimizi Türkiye’de üretmiş olacağız. Kurduğumuz hatta telefonun yanı sıra tablet ve giyilebilir teknolojiler de üretebileceğiz. Hedefimiz Türkiye pazarında yüzde 3’lük pazar payına ulaşmak” diye konuştu. Tunca, şu anda 100 kişilik istihdam sağladıklarını, yeni yatırımla bu sayının daha artacağını belirtti. Öte yandan etkinlikte TCL'in yeni modelleri TLC 20 L+ ve TLC 20 Pro 5G modelleri de tanıtıldı. Tunca, modellerin yıl sonuna kadar Türkiye’ye geleceğini bildirdi.

FİYATI 2.799 LİRA

Giriş segmentinden bir telefon olan TCL 20 SE, 6.82 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip. Gücünü Qualcomm’un 8 çekirdekli işlemci ve 5.000 mAh bataryadan alan TCL 20 SE'nin dörtlü arka kamerası yapay zeka destekli renkli portre ve gökyüzü geliştirme özellikleriyle birlikte geliyor. TCL 20 SE, SDR'den HDR'ye dönüştürme özelliği ve NXTVISION teknolojisi ile videoları gerçek zamanlı olarak iyileştiriyor. Cihazda kullanıcıların videoları izlerken internette gezinmesine veya mesajları cevaplamasına imkân tanıyan Akıllı Kayan Pencere özelliği de mevcut. Gri ve yeşil olmak üzere iki renk seçeneğiyle ön siparişe çıkan TCL 20 SE fiyatı ise 2.799 TL. Telefon haziran ayının ikinci yarısında kullanıcılarla buluşacak.

REALME YERİ ÜRETİM C21'İ TANITTI

Realme, Türkiye'de üretilen ilk yerli modeli, aynı zamanda dünyanın ilk TÜV Rheinland Yüksek Güvenilirlik Sertifikası’na sahip giriş segment akıllı telefonu C21’i tüketicilerin beğenisine sundu. 6,5 inç ekrana sahip Realme C21, mini damla tam ekran, 47 güne kadar bekleme ve ters şarj desteğine sahip 5.000 mAh pil, MediaTek Helio G35 işlemci, parmak izi sensörü ve çift SIM ve 256 GB’ye kadar genişleme imkânı sağlayan microSD kart yuvasıyla birlikte geliyor. Realme C21, ülkemize özel ‘Dem Siyahı’ ve ‘Boğaz Mavisi’ rengi ile satışa çıkacak.