Türkiye Gazetesi

Çoğu dev şirket kripto sektörüne adım attı. Daha öncesinde sosyal medya platformu Facebook’ta açıklama yaparak sanal evrene giriş yaptığını açıklamıştı. Net geliri 2 milyar doları bulan ve toplam varlığı 22 milyar doları geçen Nike’ta kripto sektörüne girdiği ortaya çıktı.

NIKE’DAN SANAL EVREN HAMLESİ

ABD merkezli şirket RTFKT Studios adında bir şirketi satın aldığını duyurdu. Satışın resmi fiyatı ise açıklanmadı. Ancak şirket mayıs ayında 8 milyon dolar yatırım toplamıştı. Bu yatırımla şirketin değerlemesi 33.3 milyon dolar olmuştu.

ADIDAS’TAN SONRA NIKE’TA NFT DÜNYASINDA

Satın alma duyurusu RTFKT’nin (okunuşu “artifact” yani eser anlamına geliyor) yükselişte olduğu bir dönemde gerçekleşti. Şirket, yaşadığı bu yükseliş dönemini ve büyümesini büyük bir ivmelendirmeyle sürdürme niyetinde olduğunu belli etti. Nike gibi büyük bir şirketle yapılan iş anlaşmalarının genelde oldukça karlı sonuçlanacağını biliyoruz. Zira Adidas da bu ayın başlarında NFT projesi Bored Apes Yacht Club ile bir ortaklık yaptığını duyurmuştu.

3 MİLYON DOLAR GELİR ELDE ETMİŞTİ

RTFKT Studios metaverse (sanal evren) için ayakkabı üretimi yapıyor. Üretilen ayakkabılar NFT (non-Fungible Token) olarak satılıyor. Nike bu adımla sanal dünyanın geleceği için yatırım yapmış oldu. Metaverse firması RTFKT Studios, FEWOCiOUS adındaki genç bir sanatçının eserlerini satışa çıkarmıştı.

Gerçek ayakkabılarla sanalları birleştiren bu tasarımlardan 600 tanesi altı dakikadan kısa bir sürede satılmıştı. Şirket bu satışlardan 3.1 milyon dolar gelir elde etmişti.

YENİ HEDEFLERİ SANAL EVREN

Nike, sanal ürünlerini ticari bir marka haline getirmek istediği için geçtiğimiz aylarda ABD Patent ve Ticari Marka Ofisine çeşitli başvurularda bulundu. İddialara göre şirketin 7 farklı ticari marka var ve patent talebi bulunuyor. Bunların içerisinde Just Do It sloganı, Swoosh, Air Jordan ve Jumpman logoları da bulunuyor.

Şirketin ilerleyen günlerde ürünlerini sanal ortamda NFT olarak satmayı planladığı söyleniyor. Ayrıca Nike izinsiz kullanımların önüne de geçmek istiyor.

NFT NEDİR?

Değiştirilemez Token (NFT), dijital sanat veya dijital koleksiyon olarak da biliniyor. Değiştirilemez Tokenlar; bir tweeti, bir tabloyu, bir resmi, bir anı, bir gif'i, bir futbolcu kartını vb. nesneleri temsil edebilirler. Değiştirilemez tokenlar, CryptoKitties olarak da bilinirler fakat bu tamamiyle bir karışıklıktır. CryptoKitties, dijital olarak kedi figürü sahiplenmenizi sağlayan bir değiştirilemez token marketidir. Popülerliği sebebiyle değiştirilemez tokenları tanımlamak maksadıyla kullanımına rastlanmaktadır.

SANAL EVREN METAVERSE NEDİR?

Türkçe'ye 'sanal evren' olarak çevrilebilecek olan 'metaverse' kullanıcıların internet üzerinde var olan bir dünyaya bağlanmasını sağlıyor. Sanal gerçeklik teknolojisinin geliştirilmiş hali olarak görülen metaverse, kurgusal evren olarak da tarif ediliyor. Metaverse kelimesi, "meta" (ötesinde anlam) ve "evren" kelimelerinin birleşimiyle meydana gelmiştir. Ayrıca Terim, Neal Stephenson'ın 1992 tarihli bilim kurgu romanı Snow Crash'de ortaya çıktı.

Metaverse'te insanların alışveriş yapabileceği, hizmetlere abone olabileceği, iş arkadaşlarıyla birlikte çalışabileceği, oyun oynayabileceği ve hatta çevresindeki görüntüyü kişisel zevklerine ve gereksinimlerine göre özelleştirebileceği paylaşılan 3D sanal bir ortam sunuluyor. Metaverse, insanın dijital alandan ziyade dijital dünyanın içine girmesine izin veriyor.

Sanal evren çılgınlığı başladı: 2.5 milyon dolara arsa satıldı Sanal evren ya da diğer adıyla metaverse yatırımları hızlıca artıyor. En son Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, şirketin ileriki dönemlerde sanal evrene kayacağını söylemişti. Açıklamanın ardından birçok kişi sanal evrene yatırım yapmaya başladı. CeoDecentraland'in sanal evreninde ise 600 metrekarelik arsaya 2.43 milyon dolar ödendi. Başka bir metaverse projesinde ise sanal yat 600 bin dolara satıldı.

Facebook sanal evren için ilk adımı attı: 10 bin işçi alacak Facebook’tan yeni girişimciliğe ilk adım. Facebook, duyuru yaparak sanal evren hayalini gerçekleştirmek için 10 bin işçi alacağını duyurdu. Şirket yaptığı duyuruda 10 bin yeni istihdamın AB ülkelerinde yapılacağını ve çoğunun kalifiye mühendislerden oluşacağını belirtti. Facebook’un kurucusu Zuckerberg ise sanal gerçeklik evreninin büyük savunucuları arasında yer alıyor.