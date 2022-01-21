Türkiye Gazetesi

Teknoloji şirketi Meta, Facebook ve Instagram platformlarını NFT pazarı haline getirmek istiyor. Şirketin sızan planları, kullanıcıların sosyal medya hesapları üzerinden NFT oluşturup, satmasını sağlamaya yönelik.

Meta’nın ardından mikroblog sitesi Twitter’ın da NFT konusunda adım attığı ortaya çıktı. Twitter, NFT profil resmi özelliğini resmen başlattı. Sadece Twitter Blue kullanıcılarına yönelik bu özellikle, kripto cüzdanlar Twitter profil fotoğraflarına bağlanabilecek.

Twitter’ın ücretli abonelik sistemi Blue’da bir süredir test edilen NFT profil resimleri birçok kullanıcının şimdiden dikkatini çekti. Yeni özellik başlatılmadan önce kullanıcılar, NFT'leri görsel olarak profillerine yüklüyordu.

TWITTER NFT ÖZELLİĞİ NASIL KULLANILIYOR?

Twitter’ın açıklamalarına göre, kripto cüzdanının Twitter profiline ekleyenlerin profil fotoğrafı altıgen şekilde görünecek. Twitter Blue abonesi olmayanlar da altıgen sembole dokunduklarında NFT hakkında daha fazla bilgi alabilecek. Yani bu özelliğe sadece Twitter Blue aboneleri erişiyor ancak kimlik doğrulama sembolü Twitter'daki herkes tarafından görülebilecek.

Twitter, daha önce bir NFT kimlik doğrulama hizmeti üzerinde çalıştığını açıklamıştı. Bunun yanı sıra, öncelikle Twitter Blue abonelerine sunması dikkat çekti. Bu ardaa, şirket, geçtiğimiz Kasım ayında, aylık 3 dolar maliyeti olan Twitter Blue sistemini başlattı.

Twitter’ın açıklamasına göre, NFT özelliği hala geliştirme aşamasında. Twitter’ın bu özelliği daha geniş bir alanda kullanıma sunmayı planlayıp planlamadığı ise henüz belli değil.

Twitter’ın NFT profil resimlerini kullanmak isteyenler; ilk olarak, profili düzenle sekmesinde bulunan ‘NFT seç’e tıklamalı. Daha sonra ise ‘cüzdanını bağla’ butonuna dokunmalısınız. Son olarak da cüzdan tercihi yapmalısınız. Böylece cüzdandaki NFT'lere ulaşabilir ve bir NFT'yi profil resmi yapabilirsiniz.

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