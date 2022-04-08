Türkiye Gazetesi

Zonguldak'ta okuyan Aminenur Gökmen ve Refika Kaya, Dr. Öğretim Üyesi Erkan Çetiner danışmanlığında yaptıkları mezuniyet projesi için bir bilgisayar oyunu hazırladı. Yaklaşık iki aylık süreçte tamamlanan oyunda kömür yıkama tesisleri, madenci anıtı, Uzun Mehmet Anıtı, TTK iskelesi gibi endüstriyel miraslarının yanı sıra 4 bin 118 yıllık porsuk ağacını da eklediler.

Oyun karakterinin verilen görevleri yerine getirirken bir yanda da hayatta kalma mücadelesi verdiğini anlatan iki arkadaş, koronavirüse yakalanan kişilerle sosyal mesafeyi koruyarak mücadelenin sürdüğünü aktardı. Bununla birlikte, oyunda karakterler hastalıklı kişilere aşı atarak maske takmasını sağlıyor. Oyuncunun bunu yapmaması halinde mesafe aşılırsa can barı düşüyor ve ekranda "Korona oldunuz. Daha dikkatli olunuz" uyarısıyla karşılaşılıyor.

OYUNU DİĞERLERİNDEN FARKLI KILDILAR

Zonguldak BEÜ Üniversitesi öğrencisi Aminenur Gökmen, "Oyunumuz bizim mezuniyet projemiz. Başlangıçta basit bir hayatta kalma tarzında oyun yapmayı tasarlıyorduk. Sonra dedik ki bir sürü oyun var. Neden bu oyun diğerlerinden farklı olmasın. Biz bunu daha özgün hale getirmek adına daha yerelleştirme kararı aldık. Oyunu yerelleştirerek Zonguldak'ın simgelerini oyuna dahil ettik. Bunları oyun içerisinde görev haline getirdik. Böylece oyunu daha oynanır şekilde kıldık. Her oyunda olduğu gibi bu oyunda da karşı koyulan bir şeyin olması gerekti. Onu da gündemden olması adına koronalı maske takmayan insanlar olarak yaptık. Onlara karşı koyarak da aşı fırlatarak maskeli hale getirdik. Oyun süreci böyle ilerledi. Oyun toplamda iki aya yakın sürdü. Sonunda hedefimize ulaştık." dedi.

Öğrenciler, oyunu daha profesyonel hale getirebilirlerse birçok platformda paylaşmayı düşünüyor. Ayrıca arkadaşlarına bu oyunu oynattıklarını belirten ikili, oynayan herkesin beğendiğini sözlerine ekledi.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencisi Refika Kaya "Bitirme projesi olarak yaptığımız bir oyun. Bu oyunu yaparken zorlandığımız tek kısım oyunda yapılan grafikler. Zonguldak'ın yerel simgelerini kendimiz yaptık. Bu grafikleri kendi çizimlerimizle yaptık. Oyunu yapmamızdaki amaçlardan biri de daha yerel olsun diye Zonguldak'ı da temsil etmek. Biz de oyun yapabiliyoruz" şeklinde açıklama yaptı.

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